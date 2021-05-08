Ташкент, , 14:33 — REGNUM Авиационные власти Узбекистана отменили все авиарейсы из Стамбула в Фергану, Ургенч и Самарканд. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Выполнение авиарейсов приостановлено до 1 июня 2021 года в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Турции. Кроме того, с 10 мая приостановлено выполнение всех чартерных рейсов в Индию и Турцию. Ограничена также частота регулярных авиарейсов Ташкент — Стамбул.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в компании «Узбекские авиалинии» сообщили об отмене нескольких авиарейсов в Стамбул.

Отменен рейс Ташкент — Стамбул 14 мая, рейсы Самарканд — Стамбул 7, 10 и 14 мая, Фергана — Стамбул 1, 5, 8, 12 и 15 мая, а также Ургенч — Стамбул 2, 9, и 16 мая.