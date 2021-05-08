Пекин, 8 мая, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Китайский производитель смартфонов Oppo начал разработку собственного электромобиля. Об этом сообщает портал Xiuxiushai со ссылкой на источники в компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

По данным портала, руководить новым проектом Oppo будет основатель и генеральный директор компании Тони Чен. Отмечается, что проект находится на ранней стадии, а окончательное решение о производстве ещё не принято.

Предполагается, что электромобиль Oppo может быть выпущен совместно с одним из китайских автопроизводителей. В этом случае Oppo возьмёт на себя разработку программного обеспечения и некоторых электронных систем для автомобиля.

В последние годы многие ведущие производители смартфонов стали обсуждать сотрудничество с автомобилестроительными компаниями. Подобные проекты прорабатывают как китайские компания Xiaomi и Huawei, так и американский производитель Apple.