Мадрид, 8 мая, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Нападающий и капитан мадридского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос получил травму ноги. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба испанской команды.

Кирилл Венедиктов Серхио Рамос

Уточняется, что во время медицинского обследования у 35-летнего футболиста был диагностирован тендиноз полуперепончатой мышцы левой ноги. При этом сроки восстановления игрока не уточняются.

Отметим, в нынешнем сезоне Серхио Рамос сыграл за свой клуб в 15 матчах и отметился в них двумя забитыми голами. Его текущий контракт с «Реалом» рассчитан до 30 июня нынешнего года.