Лондон, 8 мая, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 6 мая встречу с министром иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн, с которой обсудил пути расширения двустороннего сотрудничества, пандемию коронавируса и другие вопросы. Об этом сообщает News1 со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, представители двух стран договорились активизировать обмены и организовать встречи на высоком уровне, включая встречу министров иностранных дел и обороны в формате 2+2, по случаю 60-летия установления дипломатических отношений.

Стороны также обсудили производство и распространение вакцины от COVID-19, карантинные меры, а также договорились о сотрудничестве в борьбе с изменением климата и в сфере охраны окружающей среды.