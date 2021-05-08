Ашхабад, 8 мая, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании 982 граждан республики и 53 иностранных граждан, сообщает агентство «Туркмения сегодня»,

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Глава государства поручил проследить за выполнение указа заместителя председателя правительства по вопросам безопасности Чарымырату Аманову. Главам регионов и городов поручено трудоустроить помилованных граждан.

Указ о помиловании приурочен к 27-у дню священного месяца Рмадан, который называют «Ночь могущества» или «Ночь предопределения». В Исламе считается, что в этот день пророк Мухаммад получил Коран в виде откровения в пещере Хира.