Ханты-Мансийск, 8 мая, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Югре началась навигация по нескольких маршрутах. Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Югра, Россия

Открылись речные маршруты Ханты-Мансийск — Кондинское; Ханты-Мансийск — Выкатное; Ханты-Мансийск — Горноправдинск — Цингалы.

Отмечается, что согласно с установленным Министерством экономического развития России ценовым индексом, тарифы на пассажирские речные перевозки в Югре выросли на 3,6%.