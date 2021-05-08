Москва, , 14:12 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал иностранных политиков разделять вопросы экономики и исторической памяти.

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Случаи надругательства над могилами павших и демонтаж мемориалов в странах, которым свобода дарована советскими солдатами, не могут сегодня оставить равнодушными их потомков. «Этого никто из нас никогда не простит», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Политики должны понимать, что экономические отношения — это одно, а вопросы сохранения исторической памяти — совершенно другое, отметил спикер Госдумы.

«И если только они будут себя так вести, это непоправимым образом скажется на наших отношениях в будущем», — отметил Володин.

Неуважительнее отношение к памяти солдат, даровавших Европе свободу, непоправимым образом скажется на отношениях с Россией в будущем, подчеркнул спикер Госдумы.

«Соединённые Штаты упиваются своей властью и экономикой. Они действительно много добились. Но вопрос — благодаря кому? В той войне, которую выиграть без советского солдата было невозможно, они ценили вклад Советского Союза. Говорили об этом и Черчилль, и Рузвельт. Но как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать», — сказал Володин.

По его мнению, развиваться и смотреть в будущее можно только опираясь на преемственность поколений и уважение к старшим.

Поэтому, рассуждает он, европейские страны, которые пытаются белое называть чёрным, в конечном итоге пострадают сами.