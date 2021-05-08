Загреб, 8 мая, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Антихорватская истерия, распространяемая Сербией — неприемлема, и ее генератором является сокрытие пассивности сербской стороны обеспечить хорватскому меньшинству в Сербии те же права, что и сербскому меньшинству в Хорватии, заявил 7 мая во время визита в Подгорицу министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Хорватия

Грлич Радман сообщил, что Хорватия увеличит количество своих солдат в составе KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово).

По его словам, сербские чиновники утверждали, среди прочего, что глава хорватского МИД хотел бы развернуть «оккупационные силы на сербской территории», но для этого ему понадобится «гораздо больше, чем просто договориться с (премьер-министром Косово Альбином) Курти.

Грлич Радман пояснил в Подгорице, что в Приштине, во время посещения 34 контингента хорватской армии в рамках КФОР он говорил об увеличении числа войск, на что Хорватия как ответственный член альянса НАТО имеет право, указывая, что он не знает, «почему какая-либо третья сторона была бы затронута этим заявлением».