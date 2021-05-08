Москва, , 14:07 — REGNUM Российский оптический комплекс «Окно-М» за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль большего количества объектов, чем за весь предыдущий год. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Окно-М © Минобороны России

Оптико-электронный комплекс «Окно-М» в период с января по апрель 2021 года обеспечил контроль около 30 тысяч космических объектов. При этом за весь 2020 год комплекс засёк движения 25 тысяч объектов.

Принадлежащий России комплекс «Окно» расположен в Таджикистане в горах Санглок на высоте около 2200 метров над уровнем моря. Комплекс находится на опытно-боевом дежурстве с 1999 года.

В 2014 году комплекс прошёл модернизацию, что было отражено в обновлённом обозначении «Окно-М». В результате модернизации дальность обнаружения комплекса выросла с 40 тысяч до 50 тысяч километров.