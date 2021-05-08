Омск, , 14:26 — REGNUM Омский хоккейный клуб «Авангард», играющий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и являющийся действующим обладателем Кубка Гагарина, выменял нападающего иркутской команды Высшей хоккейной лиги «Ермак» Максима Мизюрина. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба команду из Омска.

Утоняется, что в обмен на 23-летнего хоккеиста иркутская команда получила денежную компенсацию. Также указывается, что контракт «Авангарда» с игроком рассчитан на один год.

Отметим, в минувшем сезоне Максим Мизюрин сыграл в составе «Ермака» в 31 матче и смог набрать в них 10 (три шайбы + семь результативных передач) очков.