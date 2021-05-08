Москва, , 14:01 — REGNUM Российский оптико-электронный комплекс «Окно-М» с начала 2021 года зафиксировал существенный рост космической деятельности в околоземном пространстве. Об этом сегодня, 8 мая, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Сообщается, что оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов «Окно-М», который расположен в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир) на высоте 2200 метров над уровнем моря, за первые четыре месяца 2021 года выявил и обеспечил контроль движения около 30 тысяч космических объектов.

При этом за весь 2020 год на основе информации от комплекса «Окно-М» был обеспечен контроль движения более 25 тысяч космических объектов.

В Министерство обороны России отметили, что «Окно-М» — это специальный оптико-электронный комплекс, который позволяет контролировать космические объекты на орбитах в диапазоне высот от 120 до 50 тысяч километров от поверхности Земли. Примечательно, что на максимальной дистанции от поверхности Земли комплекс «Окно-М» может распознать объект, размер которого не превышает размер теннисного мяча.

На опытно-боевое дежурство комплекс был поставлен ещё в 1999 году. Модернизация была осуществлена в 2014 и комплекс получил обозначение «Окно-М». С 1999 года комплекс провел 12,5 миллионов измерений по космическим объектам.