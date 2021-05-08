8 мая 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине обсудили новость о том, что в «черном списке» украинского министерства культуры находятся уже 308 книг из Российской Федерации.

Оксана Переможенко, , 15:01 — REGNUM В «черном списке» министерства культуры Украины находятся уже 308 книг из Российской Федерации. Это те издания, которые не соответствуют критериям оценки издательской продукции, которую осуществляет госкомтелерадио. В данном списке некоторые комиксы о «Черепашках Ниндзя», книга «Про Белочку и Тамарочку», один том «Ходячих мертвецов», несколько детских сказок — о Бабе-Яге, о Старике Хоттабыче, а также книга об Илоне Маске, сообщает 7 мая издание Apnews со ссылкой на пресс-службу украинского министерства культуры.

Иоганн Генрих Фюссли. Безумная Кейт. 1806-1807

Новость обсудили в телеграм-канале «APASOV». Многие не поняли, какую угрозу Украине несут некоторые из перечисленных книг.

«Ну и правильно, белочка у них своя есть», — написал Юрий З.

«У нас тааакая белочка живёт у Гетьмана, шо никому и не снилось», — ответила на реплику Юрия З. Елена Л.

«Народ и так читает мало. Но пока не жгут хотя бы», — пишет Виктория Н.

«Опасная сказка Носова «Живая шляпа», — смеется Р.В.А.

«Белочка с Тамарочкой что им сделали?» — спросила Marina Marina O.

Снейдерс Франс Натюрморт с белкой

«Там и старика Хоттабыча запретили. Вот бы вытащили его из кувшина (Хоттабыча), да навешал он этим запрещалам по лишнему десятку яиц, включая баб», — добавил Владимир Васильевич.

«Господи, с какого леса они вылезли? Слабоумные, недоразвитые умники? Сидели б в своем лесу, собирали шишки, гоняли белок… ну чё в люди поперлись?» — задается вопросом Инна.

«Ну Белочку с Тамарочкой давно пора было запретить. Известные «агенты Кремля», — иронизирует Tata.

«В книге про Хоттабыча прославляются достижения советского строя, неужели непонятно. Пионеры в галстуках ходят и стыдно быть дураком и обманщиком. Украинской власти такие книги не нужны. Насчёт белочки Тамары — не знаю что им не понравилось, может имя поменять на Маричка, тогда пропустят», — добавила Каш Нат.

Пророков Б. Фашизм — враг культуры. 1939

«А чем им помешал «Старик Хоттабыч» и «Денискины рассказы?» — задается вопросом Лариса П.

«Дебилы… Создайте конкурентный продукт, а потом запрещайте. И как можно запрещать разнообразие?! Мир, культура вне политики!!!» — добавила Юлия.

«Конечно, «Хоттабыч» и «Денискины рассказы» надо запретить. И обязать наизусть учить «Принцесса + принцесса». И на ночь Ницой читать, пока мозг не отвалится. Вот же ж кретины… Феерические просто», — написал Baroque O'Bama.

Глупость несусветная Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«Так, а что там «Незнайка на Луне?» — спрашивает Tanya M.

«А чем Старик Хоттабыч им не угодил? Наверное, скоро увидят угрозу от Кощея и Бабы Яги, колобка, щуки, репки и рукавички или теремка. Репка нам очень угрожает!!!» — подытожила Елена.

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Напомним, ранее стало известно, что писатель Джонатан Лителл отказался от издания на Украине романа о Холокосте «Благоволительницы».

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