Ферзиково, Калужская область, 8 мая, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Ферзиковском и Перемышльском районах проводятся активные мероприятия по локализации вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщает 8 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Комитет ветеринарии при правительстве Калужской области.

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По информации ведомства, на территории лесного массива в окрестностях деревни Марухта сельского поселения Зудна Ферзиковского района выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС). На месте обнаружения павших диких кабанов проведено эпизоотическое обследование. В настоящее время специалисты госветслужбы и органов местного самоуправления проводят санитарную работу в соответствии с действующим законодательством. В числе ключевых задач ­ — снижение численности диких кабанов в Ферзиковском и Перемышльском районах. Безопасная плотность популяции — одна особь на 4000 га — на текущий момент в некоторых калужских охотхозяйствах вдвое превышает этот норматив.

По мнению министра сельского хозяйства области Леонида Громова, эта работа не должна повлиять на миграцию животных, которая может привести к распространению заболевания. Калужский министр отметил, что на данный момент в очаге АЧС не расположены свиноводческие хозяйства. «Наша задача — оперативно провести все необходимые санитарные мероприятия, чтобы предотвратить возможный экономический ущерб», — подчеркнул Леонид Громов.