Нур-Султан, 8 мая 2021, 13:51 — REGNUM В Нур-Султане установили памятник советскому лётчику, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Бегельдинов Талгат Якубекович
Бегельдинов Талгат Якубекович

Памятник установили на площади перед администрацией Сарыаркинского района. Скульптура, выполненная из бронзы, установлена на гранитном постаменте.

«Вся жизнь Талгата Якубековича Бегельдинова — пример высокой доблести и отваги, профессионализма и преданности Родине», — сказал министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

Отметим, за годы Великой Отечественной войны Талгат Бегельдинов совершил 305 вылетов на штурмовике Ил-2. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны I и II степени, дважды удостоен звания Герой Советского Союза.