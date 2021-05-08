Астана, 8 мая, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Нур-Султане установили памятник советскому лётчику, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Бегельдинов Талгат Якубекович

Памятник установили на площади перед администрацией Сарыаркинского района. Скульптура, выполненная из бронзы, установлена на гранитном постаменте.

«Вся жизнь Талгата Якубековича Бегельдинова — пример высокой доблести и отваги, профессионализма и преданности Родине», — сказал министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

Отметим, за годы Великой Отечественной войны Талгат Бегельдинов совершил 305 вылетов на штурмовике Ил-2. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны I и II степени, дважды удостоен звания Герой Советского Союза.