Рига, , 13:43 — REGNUM Рижский хоккейный клуб «Динамо», играющий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), пополнился нападающим Мартиньшем Карсумсом. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба команды из Риги.

«Динамо» Рига подписал контракт с 35-летним нападающим сборной Латвии Мартиньшем Карсумсом, который возвращается в команду после 8-сезонного отсутствия в других клубах КХЛ», — говорится в сообщении.

При этом условия заключенного с игроком соглашения не разглашаются.

Отметим, Мартиньш Карсумс игра в составе рижского «Динамо» с 2010 по 2013 год, после чего играл в КХЛ в московских командах «Динамо» и «Спартак». В последнем сезоне выступал за германский клуб «Крефельд Пингвин».