Стокгольм, 8 мая, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson во внесудебном порядке урегулировал патентный спор с южнокорейской компанией Samsung. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Представители Ericsson рассказали, что им удалось заключить многолетнее соглашение, по которому Samsung сможет использовать патенты шведской компании в сфере технологий мобильно связи. Условия соглашения не раскрываются.

Заключение этого соглашения положило конец судебным процессам, начавшимся в декабре 2020 года в нескольких странах. Из-за патентного спора с Samsung доходы Ericsson от лицензирования патентов в первом квартале 2021 года упали в три раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Предыдущее конфликт между Ericsson и Samsung по патентам разгорелся в 2021 году. Тогда компаниям потребовалось два года для подписания соглашения.