Сеул, , 13:37 — REGNUM Органы здравоохранения Южной Кореи продолжают призывать население страны к вакцинации от COVID-19, поскольку причинно-следственной связь между смертями некоторых вакцинированных и действием вакцин не установлено. Об этом сообщает KBS со ссылкой, а свои источники.

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По словам врачей, причинами большинства смертей после вакцинации, являются ранее имевшиеся у вакцинированных хронические заболевания или старение организма.

Отмечается, что побочные реакции у людей в возрасте старше 65 лет проявляются реже, чем у представителей более молодых возрастных групп.

Напомним, что 6 мая в Южной Корее началась вакцинация препаратом AstraZeneca людей в возрасте от 70 до 74 лет и страдающих хроническими респираторными заболеваниями.

Представители органов здравоохранения также акцентируют внимание на том, что искоренить коронавирус с помощью одних лишь вакцин довольно сложно, напомнив гражданам о важности соблюдения мер профилактики и мер социального дистанцирования.