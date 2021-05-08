Нур-Султан, , 13:32 — REGNUM Более 8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане привлекли к административной ответственности за нарушение санитарных требований. Об этом сообщили в комитете санитрано-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения республики.

С 1 января по 5 мая 2021 года сотрудники комитет провели 77 тыс. рейдов. В результате удалось проверить 481 тыс. объектов. С нарушениями работали 14 тыс., или 2,9%.

По итогам проверок выписано более 14 тыс. штрафов, в том числе 8 147 — объектам бизнеса и 6 371 — физическим лицам. Общая сумма штрафов составила 1,11 млрд тенге ($2,68 млн).