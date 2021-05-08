Санкт-Петербург, 5 августа, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Адвокат Сергей Лукьянов, защищающий законные интересы вдовы рэпера Картрайта Марины Кохал (а также, в другом процессе, историка Олега Соколова), подал апелляционную жалобу на постановление Смольнинского районного суда об аресте женщины, обвиняемой в убийстве супруга, тело которого она затем расчленила.

Об этом сообщил сам Лукьянов в среду, 5 августа.

«Только что мной была подана апелляционная жалоба на постановление Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 3 августа об избрании в отношении Кохал меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил Сергей Лукьянов.

Напомним, 36-летняя Марина Кохал по решению суда была помещена под стражу в СИЗО после того, как следствие смогло убедить суд в ее возможной причастности к гибели 31-летнего супруга, рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. По версии следствия, женщина неустановленным способом убила мужа по мотивам ревности, а чтобы скрыть это, расчленила тело супруга.

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О произошедшем в полицию сообщила другой адвокат Кохал Ирина Скурту, к которой обратилась обвиняемая за юридической помощью. Кохал настаивает, что она мужа не убивала, а он умер от передозировки наркотиков.

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