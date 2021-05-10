10 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Каждый год перед празднованием Дня Победы в Интернете всплывают косяки агрессивных публикаций, нацеленных на то, чтобы развенчать праздник, превратить его в день траурного поминовения или вовсе свести на нет. В чем причина этой с виду иррациональной злобной активности, почему так важно защитить нашу Победу от нападок и забвения, в чем ее глубинный и воистину священный смысл?

Максим Воронов, , 09:26 — REGNUM С дня великой Победы прошло уже 76 лет. Нет в живых многих из тех, кто только родился в этот день, а из ветеранов Великой Отечественной остается с нами и вовсе горстка. Это дает повод некоторым борзописцам и борзовещателям говорить о том, что Победа де устарела, принадлежит истории и что столь громко отмечать ее годовщины нелепо — ведь не отмечают же парадами годовщины Ледового побоища или победы над Наполеоном.

Комбат. 1942 Фото Макса Альперта

Эти люди лгут, и сами не могут не понимать низости своей лжи. Потому что в глубине души даже самый лютый ненавистник российской государственности и народа-победителя ощущает немеркнущую актуальность памяти о войне и Победе. Эта война разительно отличается от всех войн, которые приходилось вести русскому народу против иноземных захватчиков. Предыдущие войны велись за землю и свободу от порабощения, но не за существование самого понятия «человек», не за судьбу человеческой цивилизации.

Гипотетическая победа Бонапарта могла сильно изменить исторический путь России, возможно, Россия, какой мы ее знаем, вообще перестала бы существовать. Но западная цивилизация и человечество в целом изменились бы не очень сильно. У Наполеона не было проекта по кардинальному изменению человека как такового. Конечно, пропаганда порой представляла его как Антихриста, но на деле он был всего лишь одним из череды завоевателей, строивших свою Империю и мечтавших о мировом господстве классического образца.

Гитлер и его сообщники пошли куда дальше, они, по сути, решили совершенно отменить человека и человечность, поделив людей на сверхчеловеческую расу господ и унтерменшей — расходный материал, бессловесных и бесправных рабов, а то и вовсе материал для изготовления мыла, абажуров и прочих полезных в хозяйстве вещей. Глобальная победа нацистов привела бы к такому переформатированию цивилизации, после которого она попросту перестала бы существовать, сменившись самой темной архаикой, облаченной в скорлупу технического прогресса. Это был бы самый настоящий, без оговорок, Ад на Земле.

Миномётчик, младший сержант Николай Поликарпов на огневой позиции под Киевом. 1943 Фото Владимира Юдина

Этому адскому проекту противостоял другой проект — построения Рая на Земле. Можно сколько угодно рассуждать о его «утопичности» и о сомнительных средствах, которые использовались для его реализации. Но сама его суть была прямо противоположной — человечество должно было стать обществом равных тружеников, связанных братскими чувствами, сотрудничеством и взаимопомощью. Вместо воли к власти и частных (в том числе национальных) амбиций центром этого проекта была любовь к человеку и вера в его восхождение, развитие, очищение от всего темного, эгоистического. Для нацистов же, как для демонов Ада, эгоизм и гордыня были главным топливом, на котором работала их чудовищная машина.

Содержанием Великой Отечественной войны (именно Великой Отечественной, а не Второй мировой в целом) было столкновение диаметрально противоположных проектов — не геополитических, а метафизических, духовных. Без понимания этой противоположности, четко сформулированной в знаменитой и воистину гениальной песне «Священная война», невозможно понять глобального и не подверженного времени значения Победы и того, почему она вообще оказалась возможной. Ведь в 1941 году положение СССР было таким же бедственным, как положение любой подвергшейся гитлеровскому вторжению европейской страны в 39-м — 40-м. Исход же оказался совершенно другим, хотя к этому времени на нацистов работала почти вся Европа.

Салют в освобождённом Севастополе. Май 1944 Фото Евгения Халдея

Сегодняшние враги России все это прекрасно понимают. Именно потому они пытаются внушить молодежи не только представление о том, что Победа — дело ветхого прошлого, но и старательно приравнивают несравнимое — нацизм и коммунизм, заменяя содержание формой. Мол, и там, и там была идеократия, центральная роль партии, «товарищи», «вожди», «социализм» и лагеря, а значит, и разницы никакой нет. Сцепились, де, два монстра, а народы России победили вопреки всему, просто по старинке защищая свою землю, жен, детей и березки у крыльца (или не березки, а другие приметы «малой родины», у каждого свои). Почему то же самое оказалось не по плечу полякам, французам, норвежцам и многим другим, остается за скобками. Таким образом история с ее мощными глубинными движущими силами сводится к вороху обессмысленных и оставленных без всякого осмысления «фактов», которые наполовину являются фейками. Но уничтожители исторической памяти работают над тем, чтобы даже голых фактов никто не знал и не помнил — ни за рубежом, ни даже у нас. Даже власть, лишенная подлинного исторического зрения, смогла разглядеть вопиющие пробелы в школьных учебниках, по которым уже выучилось не одно поколение постсоветских людей. Не слишком ли позднее открытие и приведет ли оно к решительным изменениям в системе исторического образования? И сломает ли «обет молчания» о роли в Победе коммунистов и комсомольцев, их огненной веры в Человека, наша культура, вопреки правде и здравому смыслу пытающаяся сделать Великую Отечественную этаким повторением войны 1812 года на новый лад? И когда, наконец, власти перестанут драпировать во время парадов Мавзолей пошловатыми абстрактными полотнищами с голубками и журавлями?

Штурмовавшие рейхстаг разведчики 674 стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии Фото Александра Капустянского

Самая главная правда и главная причина того, почему всенародное торжественное празднование Победы — это не «победобесие» и не попытка отвлечь внимание народа при помощи давней славы от нынешнего бесславия, заключается в том, что Священная война не окончена. Чрево, вынашивавшее гада, не только способно плодоносить, но и плодоносит. Античеловеческие идеи все более популярны, причем, не в форме маргинальных неонацистских сборищ, а под разнообразными хитрыми масками. Если концлагерь с трубами крематория сменится цифровым, его узникам вовсе не будет легче, и не станут ли в конце концов как-нибудь «гуманно» утилизировать миллионы и миллиарды людей, оказавшихся «лишними» из-за цифровизации и роботизации?

Россия, если она по-настоящему, а не смутно, как бы в полусне, осознает подлинное значение и величие Великой Отечественной войны и Победы и возглавит сопротивление новому нашествию темных сил, вновь обретет свое историческое предназначение и глобальный смысл существования. Пока же праздник Победы — это негасимая лампада в сгущающемся мраке, нить, удерживающая Россию над пропастью, звон колокола, не дающий ей забыть себя и забыться в предсмертном сне. Пока народ его празднует — не по указке и не по инерции, а искренне — у него и у всего человечества есть надежда на будущее.