Ньон, Швейцария, , 13:38 — REGNUM Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить команду «Барселона», а также мадридский клуб «Реал» и туринский «Ювентус», из еврокубков на два ближайших сезона. Об этом 8 мая сообщает COPE.

По информации источника, на таких санкциях по отношению к указанным командам настаивает президент УЕФА Александер Чеферин. При этом отмечается, что данная дисквалификация не коснется девяти команд, которые приняли решение о выходе из проекта создания европейской Суперлиги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее футбольные клубы «Барселона», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус» заявили, что они продолжают получать угрозы от УЕФА из-за создания европейской Суперлиги.