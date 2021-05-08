Ульяновск, , 13:23 — REGNUM В Ульяновске в МФЦ заработал второй пункт вакцинации от COVID-19, на этот раз — для жителей Заволжского района. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

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Жители Заволжья смогут сделать прививку от COVID-19 в центре «Мои документы». Иммунизацию там проводят по будням медицинские работники городской поликлиники № 5. Вакцинация проводится без предварительной записи двумя видами вакцин — «ГамКовидВак» и «ЭпиВакКорона».

В министерстве констатируют, что это второй пункт вакцинации, открытый в центрах «Мои документы»: первый был открыт 22 апреля в центре Ульяновска. По данным властей, за две недели прививку от COVID-19 здесь сделали более 150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области заразились новой коронавирусной инфекцией 54 100 человек. Из них выздоровели 51 350 пациентов, что составляет около 95% от общего числа заразившихся SARS-CoV-2.