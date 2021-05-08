Чита, , 13:22 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 8 мая прививку от COVID-19 получили уже более 129 тысяч человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона. Это более чем на 3000 больше, чем на 6 мая.

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Первый компонент вакцины получили 126 873 забайкальца, а 86 873 человек привиты полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе работают 70 стационарных и 15 передвижных пунктов вакцинации.

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