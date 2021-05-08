Ульяновск, , 13:13 — REGNUM В Ульяновской области выздоровели ещё 96 пациентов, которые ранее заразились коронавирусом. Это следует из обновлённых данных федерального оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным ведомства на 8 мая, с начала пандемии в Ульяновской области заразились коронавирусом 54 100 человек, из них выздоровели 51 350 человек. Доля выздоровевших составляет почти 95%.

За последние сутки победили болезнь 96 пациентов. Официально диагноз COVID-19 в настоящее время поставлен 1514 жителям Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать основные правила для предотвращения заражения новой коронавирусной инфекцией: часто мыть руки с мылом и дезинфицировать поверхности, соблюдать безопасную дистанцию, носить маску и вести здоровый образ жизни.

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