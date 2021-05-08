Мадрид, , 13:40 — REGNUM Футбольные клубы «Барселона», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус» заявили, что они продолжают получать угрозы от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за создания европейской Суперлиги и хотят вести с УЕФА более конструктивный диалог по данной теме. Об этом 8 мая говорится в заявлении, которое размещено на официальных сайтах данных команд.

«Мы с сожалением отмечаем, что наши друзья и партнёры-основатели проекта Суперлиги оказались в таком непоследовательном и противоречивом положении, подписав вчера ряд обязательств перед УЕФА. Однако, учитывая, что материальные проблемы, которые привели к тому, что 12 клубов-основателей объявили о создании Суперлиги несколько недель назад, никуда не исчезли, мы вновь заявляем, что из чувства уважения и ответственности перед заинтересованными сторонами и болельщиками, будем делать всё на благо футбола и для финансовой устойчивости <…>, несмотря на неприемлемое и продолжающееся давление и угрозы, поступающие от УЕФА», — говорится в заявлении.

Кроме того, в нем утверждается, что клубы-основатели Суперлиги пострадали и продолжают страдать от неприемлемого давления, угроз и оскорблений со стороны третьих сторон, которые принуждают их отказаться от проекта и, как следствие, отказаться от своего права и обязанности предоставлять решения для футбольной экосистемы посредством конкретных предложений и конструктивного диалога.

«Кроме того, мы вновь заявляем ФИФА, УЕФА и всем заинтересованным сторонам, как мы это делали несколько раз после создания Суперлиги, о нашей приверженности и решимости обсуждать данную тему с уважением, без недопустимого давления и в соответствии с законом, что является наиболее подходящим решением для стабильности футбола», — также указывается в заявлении.

Отметим, в ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», лондонские «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал», «Ливерпуль», «Барселона», мадридские «Атлетико» и «Реал», а также «Милан», туринский «Ювентус» и миланский «Интер» — объявили о создании Суперлиги. После критики со стороны Международной федерации футбола и УЕФА в проекте остались только «Барселона», «Реал» и «Ювентус», и 7 мая УЕФА объявил о примирении с девятью вышедшими из Суперлиги клубами и обнародовал список санкций на случай, если кто-то снова захочет создать такой проект.