Загреб, , 13:16 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который 8 мая участвует в европейском социальном саммите в Порту, заявил, что он поддерживает запрет на работу по воскресеньям, потому что в Хорватии «необходимо сбалансировать работу и семейную жизнь». Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

«Наша инициатива никоим образом не противоречит желанию большинства работников, экономическому росту, социальной вовлечённости. На самом деле, мы в 2020 году в ходе избирательной кампании очень четко дали понять, что хотим ввести такой закон в торговле, который в принципе запретит работу по воскресеньям. Но при этом мы допускаем работу по воскресеньям до 16 недель в год, так как Хорватия является туристической страной», — отметил Пленкович.

Напомним, Пленкович 6 мая после заседания правящей коалиции объявил о запрете на работу магазинов по воскресеньям. Торговля, как было объявлено, в воскресенье будет прекращена, за исключением 16 недель в году.