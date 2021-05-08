Ашхабад, , 13:07 — REGNUM Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы в Туркмении пройдут в вечернее время. Об этом заявил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства, сообщает агентство Orient.

По его словам, 9 мая приходится на 30-й день священного месяца Рамадан, поэтому праздничные мероприятия пройдут вечером. В этот день состоится церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Народная память».

Кроме того, 9 мая будет дан благотворительный ужин. Бердымухамедов также поручил выдать ветеранам Великой Отечественной войны денежные выплаты в размере 200 манатов (8677 рублей).

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