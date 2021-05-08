Москва, , 13:05 — REGNUM Ступень ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5B») может войти в плотные слои атмосферы 9 мая в районе Тиморского моря южнее Индонезии. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ракета-носитель Long March 5B с основным модулем будущей китайской космической станции была запущена 29 апреля. В настоящее время основная ступень ракеты-носителя остаётся на околоземной орбите.

Сход ступени с орбиты будет осуществляться без совершения активных манёвров в неуправляемом режиме. Расчёты специалистов Роскосмоса показывают, что объект устойчиво теряет высоту. Прогнозируется, что ступень войдёт в плотные слои атмосферы 9 мая после 02:30 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал крайне маловероятным сценарий, при котором обломки ракеты Long March 5B нанесут ущерб наземным объектам.

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