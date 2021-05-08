Красногорск, , 13:04 — REGNUM Отопительный сезон в Подмосковье будет завершен после майских праздников. Об этом 8 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

Согласно действующему законодательству, глава муниципального образования вправе завершить отопительный сезон на централизованных системах по истечению пяти дней подряд со среднесуточной температурой плюс 8 градусов и выше.

«В Московской области, по прогнозу, такая температура установится не раньше 11 мая. На сегодняшний день в регионе отмечаются неблагоприятные погодные условия, отопительный период продолжается», — сказано в сообщении.

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