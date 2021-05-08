Ульяновск, , 12:58 — REGNUM В Ульяновской области подтверждено ещё 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 8 мая, с начала пандемии в регионе лабораторно выявлено 54 100 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 80.

В то же время в Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы: за последние сутки COVID-19 стал причиной смерти восьми пациентов. Всего в регионе жертвами коронавируса стали 1236 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Заволжского района Ульяновска смогут сделать прививку от COVID-19 в центре «Мои документы». Иммунизация здесь проводится двумя видами вакцины.