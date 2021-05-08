Чебоксары, , 12:51 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 53 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Также подтверждены очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 8 мая, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 24 627 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки 53.

Вылечились 22 444 человека, доля выздоровевших составляет 91,14%. Из них за последние сутки победили болезнь 42 пациента. В настоящее время в больницах от COVID-19 лечатся 797 пациентов.

Также в Чувашии умерли ещё два пациента с коронавирусом. Всего в пандемию в республике скончались 1386 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии развёрнуто 1050 коек. Министр здравоохранения республики Владимир Степанов ранее заявлял, что сокращение ковидного коечного фонда не планируется.