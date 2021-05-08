Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM В Ростовской области за последнее время нарастили темпы вакцинации от COVID-19, передаёт ИА REGNUM 8 мая.

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В настоящее время прививку получили 331 323 жителя Ростовской области (+4 671 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 217 608 участников прививочной кампании (+ 8 604 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в период массовой вакцинации планируется привить более 2 млн человек. Прививочная кампания проводится на добровольной основе.

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