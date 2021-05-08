Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM На участке внешнего кольца Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе до конца мая перекроют две полосы движения. Об этом 8 мая сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Перекрытие связно с производством работ по замене двух деформационных швов на путепроводе через железную дорогу «Санкт-Петербург — Мга». С 10 по 20 мая будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а с 21 по 31 мая 2021 года полоса безопасности, первая и вторая полосы.

«На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — уточнил спикер.

Работы по замене деформационных швов на внешнем кольце КАД будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой.