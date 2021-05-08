Загреб, , 13:09 — REGNUM Согласно данным из центрального реестра вакцинированных лиц по электронной вакцинации, в Хорватии 7 мая было сделано 53 059 прививок от коронавируса, что превысило рекордное количество вакцинированных 29 апреля, когда были вакцинированы 46 887 человек. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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С начала вакцинации было потрачено 1 078 760 доз вакцин и были вакцинированы 835 320 человек, среди которых 243 440 приняли две дозы вакцины. Таким образом, от коронавируса в Хорватии привито 25% взрослого населения.

Большинство из них было привито вакциной Pfizer, 648 309 доз, а прививкой компании AstraZeneca 281 978 раз.

По данным агентства по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию, в общей сложности было подтверждено 2982 подозрений на побочные эффекты вакцины, но 81% из них были оценены как несерьезные.