Тюмень, , 12:47 — REGNUM Тюменцы, проживающие в центре областной столицы, жалуются на нарушение закона о тишине в следственном изоляторе. Об этом сообщает портал 72.ru.

Жители рядом стоящих с тюменским СИЗО домов устали от постоянного лая сторожевых собак, включенного на большую громкость радио в течение всего дня.

«А ещё заметила такую тенденцию: как только начинаются ненормальные крики типа «Спасите-помогите», они радио делают ещё громче. Может, они включают, чтобы не было слышно заключённых? Но это психологическая пытка, с утра до ночи слушать музыку на всю катушку — это ненормально», — сообщила живущая в соседнем с СИЗО доме тюменка Нина Коробейникова.

В административной комиссии Калининского округа Тюмени сообщили изданию, что жалобы на шумный следственный изолятор возымели действие в прошлом году, был составлен административный протокол за нарушение закона о тишине, но представители следственного изолятора обжаловали его в суде.

«Было высказано замечание в адрес административной комиссии, что СИЗО является режимным объектом и выписывать штрафы ему комиссия не может. Судом было рекомендовано писать обращения во ФСИН», — поясняют в управе.

В пресс-службе УФСИН России по Тюменской области заявляют, что в 2021 году жалоб от жителей соседних с СИЗО домов не поступало.