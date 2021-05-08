Ашхабад, , 12:47 — REGNUM По итогам января—апреля 2021 года валовой внутренний продукт в Туркмении вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства.

Заместитель председателя правительства Гадыргельды Мушшиков отметил, что объем розничного товарооборот в Туркмении увеличился на 17,5%. По словам вице-премьера, план по доходной части госбюджета перевыполнен на 28,3%.

Объем производства сельскохозяйственной продукции за отчетный период увеличился на 24%, а производство промышленной продукции — на 29,6%.

Напомним, 9 апреля заместитель председателя правительства Туркмении Гадыргельды Мушшиков заявил, что в января—марте 2021 года ВВП республики увеличился на 5,9%.

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