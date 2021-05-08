Тайбэй, , 12:45 — REGNUM Американская компания Sony заказала процессоры для обновлённой версии игровой приставки PlayStation 5. Об этом сообщает тайваньская газета Digi Times со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, главным отличием новой версии консоли станет использование чипа, производимого по 6-нанометровому технологическому процессу. Актуальные модели PlayStation 5 работают на 6-нм чипе.

Сообщается, что разработкой нового процессора занимается американская компания AMD. Производство будет запущено на мощностях тайваньской TSMC.

Использование нового чипа сделает приставку более бесшумной и энергоэффективной. Отмечается, что производство модернизированной версии приставки начнётся между вторым и третьим кварталом 2022 года.

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