Набережные Челны, Татария, , 12:50 — REGNUM В городе Набережные Челны самолет авиакомпании «Победа» экстренно сел из-за попавшей в двигатель птицы. Как сообщает 8 мая телеграм-канал Mash Iptash, борт с пятью членами экипажа и 185 пассажирами направлялся в Татарию из Санкт-Петербурга.

Самолет благополучно долетел до аэропорта Набережных Челнов, помощь экстренных служб не потребовалась. Пострадавших нет.

ИА REGNUM напоминает, утром 25 апреля самолет авиакомпании «Россия», следуя из Сочи в Санкт-Петербург, столкнулся с птицей, когда заходил на посадку в международном аэропорту «Пулково».

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