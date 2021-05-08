Архангельск, , 12:43 — REGNUM В Архангельске отрепетировали парад Победы — в парадный строй встали представители пограничных войск, ПВО, Беломорской военно-морской базы, региональных управлений МЧС, УФСИН, парадные расчеты от областного УМВД и военно-учебного центра Северного (Арктического) федерального университета.

Репетиция парада Победы в Архангельске Dvinanews.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, впервые в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошагает взвод военнослужащих в форме времен войны, в руках участников будет легенда тех лет — пистолет-пулемет Шпагина. Это военнослужащие, проходящие в настоящее время службу по призыву в Архангельском радиотехническом полку. Для участия парадного взвода специально подготовлены комплекты формы одежды победного мая 1945 года.

В ходе репетиции военнослужащие отработали элементы строевой выправки, слаженность парадных расчетов при прохождении торжественным маршем, приветствие, вынос знамен, возложение гирлянды к монументу Победы.

Репетиция парада Победы в Архангельске Dvinanews.ru

Напомним, для горожан парад Победы пройдет в онлайн-формате — трансляция торжественного митинга 9 мая начнется в 10:00.