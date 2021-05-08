Калуга, , 13:01 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 8 мая. Днём ранее, 7 мая, в регионе было зарегистрировано 57 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 487 человек, 1467 человек находятся на лечении, 32 тыс. 700 человек выздоровели.

За сутки умерли три пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе скончались 320 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки выявлены 57 носителей коронавируса