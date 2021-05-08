Тосно, Ленинградская область, , 12:53 — REGNUM В Пушкинском районе Санкт-Петербурга водитель внедорожника Porsche погиб, после того как не справился с управлением, вылетел с трассы в кювет и врезался в бетонную плиту. Об этом 8 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель Porsche погиб столкнувшись с бетонной плитой под Петербургом Пресс-служба ГУ МВД по СПб и Ленобласти

По предварительной информации, ДТП произошло 8 мая коло 08:30 мск. 46-летний водитель Porsche Cayenne, двигаясь по Ям-Ижорскому шоссе от Московского шоссе в сторону города Пушкин, не справился с управлением, съехал в кювет, где наехал на бетонную плиту.

«В результате ДТП водитель погиб на месте», — уточнили в ведомстве.