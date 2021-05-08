8 мая 2021 | Время чтения меньше минуты

Севастополь, , 12:43 — REGNUM В рамках традиционной патриотической акции «Знамена Славы» на Сапун-горе в Севастополе прошли мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Реконструкторы воссоздали сражение, в ходе которого Сапун-гора была взята штурмом, что открыло путь на Севастополь. Зрители могли увидеть, как с поля боя отступают румынские оккупанты и военная техника, а также воздвижение красного знамени на вершине Сапун-горы.

Мемориальный комплекс «Сапун-гора» (Севастополь) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мемориальный комплекс «Сапун-гора» (Севастополь) Александр Полегенько © ИА REGNUM Мемориальный комплекс «Сапун-гора» (Севастополь) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мемориальный комплекс «Сапун-гора» (Севастополь) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Реконструкторы готовятся к бою Александр Полегенько © ИА REGNUM

Реконструкторы готовятся к бою Александр Полегенько © ИА REGNUM

Реконструкторы готовятся к бою Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости и жители Севастополя в ожидании реконструкции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск Александр Полегенько © ИА REGNUM Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск Александр Полегенько © ИА REGNUM Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск Александр Полегенько © ИА REGNUM