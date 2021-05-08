Ашхабад, , 12:35 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил очистить водохранилища страны из-за прогнозируемого дефицита воды. Об этом 8 мая сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Заместителю председателя правительства Эсенмырату Оразгелдиеву поручено проверить полноводность рек и водохранилищ, а также внедрить современные водосберегающие технологии.

Бердымухамедов порекомендовал вице-премьеру и министрам почаще бывать в регионах, чтобы на месте контролировать посевную кампанию, а также реформу сельского хозяйства республики.

Ранее Эсенмырат Оразгелдиев заявил, что власти Туркмении укрепят плотину на водохранилище Султансанджар на реке Амударья в Лебапской области.

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