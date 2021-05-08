Новосибирск, , 12:33 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 65 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 69 случаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«Скончались ещё четыре пациента: женщины в возрасте 80 и 68 лет и мужчины в возрасте 84 и 70 лет. Всего в регионе умерли 1784 человека, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 45 человек, на ИВЛ — пять пациентов».Всего на утро сегодня, 8 мая, в регионе зарегистрировано 41 686 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2 530 детей; 38 059 пациентов выздоровели (+55 за сутки).