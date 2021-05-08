Подгорица, , 13:11 — REGNUM Хорватия будет продолжать активно поддерживать процесс расширения и присоединения Черногории к Европейскому союзу, высоко оценивая значительный вклад Черногории в обеспечение стабильности региона, заявил министр иностранных и европейских дел Республики Хорватии Гордан Грлич Радман 7 мая во время встречи с председателем парламента Черногории Алексом Бечичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Хорватия предоставит Черногории необходимую экспертную помощь, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку в рамках совместной работы, направленной на более быструю европейскую интеграцию Черногории, поскольку Хорватия хочет видеть своего соседа в семье развитых европейских стран», — отметил Грлич Радман.

Отмечая, что между Черногорией и Хорватией сложились хорошие отношения и открытое сотрудничество, Бечич оценил важность дальнейшего укрепления парламентского сотрудничества, как через группу дружбы, так и на уровне рабочих органов парламентов.

Бечич подчеркнул, что Черногория высоко ценит поддержку Хорватии европейской интеграции Черногории, а также сотрудничество в рамках НАТО.