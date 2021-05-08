Саратов, , 12:40 — REGNUM В Саратове 8 мая на Театральной площади состоялось торжественное прохождение войск Саратовского территориального гарнизона, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Парад Победы в Саратове Правительство Саратовской области

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Парад открыл расчет Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института Росгвардии — участника двух военных парадов в Москве. По Театральной площади при сопровождении сводного военного оркестра под легендарные марши «Победа», «Старинный марш Преображенского полка», «День Победы», «Строевой марш», «На страже Мира», «Победа», «Все выше», «Броня крепка» прошли 22 парадных расчёта.

По традиции воинских ритуалов прохождение завершилось торжественным маршем сводного оркестра гарнизона.

В финале мероприятия солист Саратовской областной филармонии Андрей Медведев и театр хоровой музыки исполнили песню «День Победы», а затем по площади проехала колонна автомобилей военных лет.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией Парад Победы в Саратове провели без зрителей. С Театральной площади велась прямая трансляция в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите завершается подготовка к праздничным мероприятиям в честь Дня Победы. 9 мая главным местом празднования в городе традиционно станет площадь имени Ленина. С утра планируется организация военного парада, торжественного митинга на мемориале боевой и трудовой славы Забайкальцев.

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