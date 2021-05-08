Оруро, Боливия, , 12:52 — REGNUM Южная Корея подарила медицинское оборудование на сумму 3,5 млрд вон (~$3,2 млн) одной из больниц боливийского Оруро. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

По их словам, что на церемонии дарения медицинского оборудования, прошедшей 6 мая в Корейской больнице Оруро (Oruro-Korea Hospital), присутствовали мэр и губернатор Оруро, посол Южной Кореи в Боливии и представитель KOICA в Боливии.

Известно, в рамках программы по укреплению здоровья и улучшения качества жизни жителей Боливии правительство Южной Кореи до следующего года выделит $9 млн, из которых $3,2 млн пойдет на закупку медицинского оборудования.

Корейская больница Оруро — больница общего профиля, построенная Корейским агенством международного сотрудничества (KOICA) в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея выделит $21 млн на развитие сельских районов и подготовку технических кадров в Сенегале.

Читайте также: Южная Корея выделит $21 млн на развитие сельского хозяйства Сенегала