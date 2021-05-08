Финикс , США, , 12:26 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Финикс Санз Арена» в Финиксе и закончилась в пользу гостей со счетом 128:105.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Финикса» Деандре Эйтон, оформивший в матче дабл-дабл с 26 очками и 15 подборами.

У «Нью-Йорка» самым результативным оказался форвард Джулиус Рэндл, также оформил во встрече дабл-дабл с 24 очками и 11 подборами.

Отметим, в следующем матче «Финикс», проигравший прошлый матч, 10 мая встретится с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». «Нью-Йорк» потерпел второе подряд поражение и днем ранее сыграет с командой «Лос-Анджелес Клипперс».