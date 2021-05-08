Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который, убегая от охранника магазина, попытался взять в заложники мать с ребенком и еще одну женщину. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 7 мая в Калининском районе. При патрулировании территории дома 69 по проспекту Металлистов полицейские увидели вооружённого ножом мужчину, который силой удерживал женщину, приставив к ее горлу лезвие. Злоумышленником оказался 32-летний безработный, который злоупотребляет спиртным.

«Реакция полицейских была молниеносной: они в считанные секунды обезоружили вооружённого мужчину, выбив из его рук нож и освободив удерживаемую. Никаких повреждений женщина не получила. Злоумышленник был задержан», — рассказали в ведомстве.

За несколько минут до задержания он попытался похитить бутылку водки из сетевого магазина на Пискаревском проспекте, но его начал преследовать охранник торговой точки. Выбежав на улицу, неудавшийся грабитель, схватил проходящую мимо с трехлетним ребёнком женщину и, приставив нож к ее горлу, пытался скрыться во дворах, прикрываясь заложниками.

«В какой-то момент нападавший передумал и, отпустив девушку с ребёнком, побежал дальше, где напал на вторую случайную прохожую, но был тут же обезоружен и задержан проезжавшими мимо патрульными полицейскими», — подытожили в пресс-службе.

Возбуждены уголовные дела по по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Кроме того, ГСУ СК возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.